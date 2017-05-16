Давид Гоффин вышел в 1/8 финала соревнований в Риме

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За 1 час 55 минут встречи Давид сделал четыре эйса и пять брейков, ошибившись при подаче два раза. Тогда как Фернандо подал навылет четыре раза и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 3:3.

За выход в четвертьфинал соревнований Internazionali BNL d’Italia Гоффин поборется либо с американцем Райаном Харрисоном, либо с хорватом Марином Чиличем.