Давид Гоффин вышел в 1/8 финала соревнований в Риме
Десятая ракетка мира, бельгийский теннисист Давид Гоффин, во втором круге турнира в Риме взял верх над испанцем Фернандо Вердаско, расположившимся на 37-м месте мировой классификации, — 3/6, 6/3, 6/2.
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За 1 час 55 минут встречи Давид сделал четыре эйса и пять брейков, ошибившись при подаче два раза. Тогда как Фернандо подал навылет четыре раза и реализовал три
За выход в четвертьфинал соревнований Internazionali BNL d’Italia Гоффин поборется либо с американцем Райаном Харрисоном, либо с хорватом Марином Чиличем.
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