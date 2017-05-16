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https://sport.mail.ru/news/tennis/29763037/
16 мая 2017, 18:23 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Гоффин вышел в 1/8 финала соревнований в Риме

Десятая ракетка мира, бельгийский теннисист Давид Гоффин, во втором круге турнира в Риме взял верх над испанцем Фернандо Вердаско, расположившимся на 37-м месте мировой классификации, — 3/6, 6/3, 6/2.

Десятая ракетка мира бельгийский теннисист Давид <span class=error>Гоффин</span> во втором круге турнира в Риме взял верх над испанцем <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> расположившимся на 37-м месте мировой классификации — 3/6 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 55 минут встречи Давид сделал четыре эйса и пять брейков, ошибившись при подаче два раза. Тогда как Фернандо подал навылет четыре раза и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 3:3.

За выход в четвертьфинал соревнований Internazionali BNL d’Italia Гоффин поборется либо с американцем Райаном Харрисоном, либо с хорватом Марином Чиличем.
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