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16 мая 2017, 18:11 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Панова признана лучшим тренером года в Атлантическом регионе США

Российская специалистка Дарья Панова — наставник женской команды университета Мэриленда (США) — стала лучшим тренером сезона студенческой лиги США.

Российская специалистка Дарья <span class=error>Панова</span> — наставник женской команды университета Мэриленда (США) — стала лучшим тренером сезона студенческой лиги США. Увеличить
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Тренируемые Пановой девушки выиграли шестнадцать матчей — лучший результат в истории образовательного учреждения.

«Я очень рада тому, что смогла завоевать это звание. Должна разделить его со всей командой — упорная работа девочка помогла нам достичь успеха», — цитирует Дарью пресс-служба университета.
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