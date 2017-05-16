Дарья Панова признана лучшим тренером года в Атлантическом регионе США
Российская специалистка Дарья Панова — наставник женской команды университета Мэриленда (США) — стала лучшим тренером сезона студенческой лиги США.
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Тренируемые Пановой девушки выиграли шестнадцать матчей — лучший результат в истории образовательного учреждения.
«Я очень рада тому, что смогла завоевать это звание. Должна разделить его со всей командой — упорная работа девочка помогла нам достичь успеха», — цитирует Дарью
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