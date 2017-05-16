Рим. Давид Феррер успешно стартовал на «Мастерсе»

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За 1 час 55 минут, которые длилась встреча, Давид сделал один эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Фелисиано восемь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 11:7 в пользу Феррера.

Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Давид выступит против японца Кеи Нишикори.