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16 мая 2017, 18:10 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Давид Феррер успешно стартовал на «Мастерсе»

30-я ракетка мира, испанский теннисист Давид Феррер, в первом круге турнира в Риме взял верх над своим соотечественником Фелисиано Лопесом, занимающим 35-е место мировой классификации, — 4/6, 6/3, 6/1.

30-я ракетка мира испанский теннисист Давид <span class=error>Феррер</span> в первом круге турнира в Риме взял верх над своим соотечественником Фелисиано <span class=error>Лопесом</span> занимающим 35-е место мировой классификации — 4/6 6/3 6/1. Увеличить
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За 1 час 55 минут, которые длилась встреча, Давид сделал один эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Фелисиано восемь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 11:7 в пользу Феррера.

Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Давид выступит против японца Кеи Нишикори.
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