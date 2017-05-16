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https://sport.mail.ru/news/tennis/29762657/
16 мая 2017, 17:54 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Пабло Карреньо-Буста взял верх над Жилем Симоном

21-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, на старте турнира в Риме оказался сильнее француза Жиля Симона, находящегося на 31-м месте мировой классификации, — 6/3, 6/3.

21-я ракетка мира испанский теннисист <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> на старте турнира в Риме оказался сильнее француза <span class=error>Жиля</span> <span class=error>Симона</span> находящегося на 31-м месте мировой классификации — 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 14 минут матча Пабло трижды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив одну ошибку при подаче. Тогда как Жиль сделал по два эйса и брейка, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 2:2.

Во втором раунде соревнований Intarnazionali BNL d’Italia Карреньо-Буста встретится либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, либо с украинцем Александром Долгополовым.
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