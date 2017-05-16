Рим. Пабло Карреньо-Буста взял верх над Жилем Симоном

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За 1 час 14 минут матча Пабло трижды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив одну ошибку при подаче. Тогда как Жиль сделал по два эйса и брейка, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 2:2.