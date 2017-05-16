Рим. Пабло Карреньо-Буста взял верх над Жилем Симоном
21-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло
Карреньо-Буста, на старте турнира в Риме оказался сильнее француза Жиля Симона, находящегося на 31-м месте мировой классификации, — 6/3, 6/3.
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За 1 час 14 минут матча Пабло трижды подал навылет и реализовал пять
Во втором раунде соревнований Intarnazionali BNL d’Italia
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