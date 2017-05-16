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16 мая 2017, 17:54 | Теннис | GoTennis.ru

Динара Сафина: Я не скучаю по теннису — это нелегко забыть

Экс-первая ракетка мира, россиянка Динара Сафина, рассказала о том, что не хотела бы возвращаться на корт.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира россиянка Динара <span class=error>Сафина</span> рассказала о том что не хотела бы возвращаться на корт. Увеличить
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«Я не скучаю по теннису. Это всё нелегко забыть. В любом случае, я всё ещё в игре — полгода тренировала в Нью-Йорке.

Больше всего я скучаю по атмосфере и людям — тому чувству, когда на корте тебя переполняет адреналин и ты слышишь крики толпы. Конечно на тренерском кресле ты тоже нервничаешь, но это совсем не то.

Травмы? У меня они есть. Мне не повезло — мои проблемы могли испортить всю мою жизнь. Локоть или рука — ладно, можно сделать операцию. Но спина — это слишком серьёзно. Вспоминаю всю эту боль и понимаю, что никогда не рискнула бы вернуться. По боли я скучаю меньше всего. Это было ужасно.

Стоит признать, что большинство помнит меня как первую ракетку, которая никогда не побеждала на «Шлемах». Мне бы этого очень хотелось, но я не воспользовалась своими шансами. Но нужно понимать, что от победы на «мэйджоре» моя жизнь не изменилась бы, — цитирует Сафину издание Tennis World.
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