К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я не скучаю по теннису. Это всё нелегко забыть. В любом случае, я всё ещё в игре — полгода тренировала в Нью-Йорке.

Больше всего я скучаю по атмосфере и людям — тому чувству, когда на корте тебя переполняет адреналин и ты слышишь крики толпы. Конечно на тренерском кресле ты тоже нервничаешь, но это совсем не то.

Травмы? У меня они есть. Мне не повезло — мои проблемы могли испортить всю мою жизнь. Локоть или рука — ладно, можно сделать операцию. Но спина — это слишком серьёзно. Вспоминаю всю эту боль и понимаю, что никогда не рискнула бы вернуться. По боли я скучаю меньше всего. Это было ужасно.

Стоит признать, что большинство помнит меня как первую ракетку, которая никогда не побеждала на «Шлемах». Мне бы этого очень хотелось, но я не воспользовалась своими шансами. Но нужно понимать, что от победы на «мэйджоре» моя жизнь не изменилась бы, — цитирует Сафину издание Tennis World.