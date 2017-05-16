Мирьяна Лючич-Барони: Нас заставляют говорить, что Шарапова не делала ничего плохого, но сути это не изменит

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«Честно, я уже устала говорить о Шараповой — она сама может ответить на все эти вопросы. Отношусь к ситуации так же, как и все другие теннисистки, — все знают, что произошло на самом деле.

Конечно, определённые люди заставляют нас говорить, что ничего плохого не было, но сути это не меняет. Но мне нет до этого дела.

Что за люди? Не могу сказать — у меня будут неприятности. Что вы, что вы — никто нас не заставляет ничего говорить.

Почему Младенович ругает Марию? А почему она не должна этого делать? Каждый спортсмен, не использующий допинг, против него. В этом нет ничего странного. Мы знаем, как всё устроено изнутри. Всё решают деньги. Так что, может дадим wild card не только Маше, но и Лэнсу Армстронгу. Он выигрывал «Тур де Франс» на препаратах, вы видите разницу? — цитирует Мирьяну The New York Times.