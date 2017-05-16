Евгений Донской завершил выступление на «Челленджере» в Германии

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За 2 часа 6 минут матча Евгений сделал три эйса и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Митчелл трижды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Крюгер сыграет с итальянцем Марко Чеккинато.