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16 мая 2017, 17:24 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской завершил выступление на «Челленджере» в Германии

95-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте турнира категории «Челленджер» в немецком городе Хайльбронн уступил американцу Митчеллу Крюгеру, занимающему 171-е место мировой классификации, — 0/6, 6/4, 4/6.

95-я ракетка мира российский теннисист Евгений Донской на старте турнира категории Челленджер в немецком городе Хайльбронн уступил американцу <span class=error>Митчеллу</span> <span class=error>Крюгеру</span> занимающему 171-е место мировой классификации — 0/6 6/4 4/6. Увеличить
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За 2 часа 6 минут матча Евгений сделал три эйса и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Митчелл трижды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Крюгер сыграет с итальянцем Марко Чеккинато.
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