Евгений Донской завершил выступление на «Челленджере» в Германии
95-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте турнира категории «Челленджер» в немецком городе Хайльбронн уступил американцу Митчеллу Крюгеру, занимающему 171-е место мировой классификации, — 0/6, 6/4, 4/6.
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За 2 часа 6 минут матча Евгений сделал три эйса и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Митчелл трижды подал навылет и реализовал пять
Во втором раунде соревнований Крюгер сыграет с итальянцем Марко Чеккинато.
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