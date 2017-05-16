Рим. Александр Зверев одержал победу на старте соревнований
Немецкий теннисист Александр Зверев прошёл во второй раунд «Мастерса» в Риме, нанеся поражение в трёх сетах Кевину Андерсону из ЮАР, — 6/4, 4/6, 6/4.
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Матч продлился 2 часа 25 минут. 17-я ракетка мира, 20-летний Александр, сделал три брейка и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. 30-летний Андерсон, занимающий 63-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу оппонента, совершил пять эйсов и две двойные ошибки. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В поединке за выход в 1/8 финала турнира Internazionali BNL d’Italia Зверев сыграет с сербом Виктором Троицки.
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