Рим. Александр Зверев одержал победу на старте соревнований

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Матч продлился 2 часа 25 минут. 17-я ракетка мира, 20-летний Александр, сделал три брейка и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. 30-летний Андерсон, занимающий 63-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу оппонента, совершил пять эйсов и две двойные ошибки. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В поединке за выход в 1/8 финала турнира Internazionali BNL d’Italia Зверев сыграет с сербом Виктором Троицки.