Рим. Кики Бертенс сразится с Кэтрин Беллис во втором раунде турнира
Голландская теннисистка Кики Бертенс преодолела барьер первого круга соревнований в Риме, переиграв в трёх партиях румынку Монику Никулеску, — 2/6, 6/2, 6/1.
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Поединок продолжался 1 час 58 минут. 20-я ракетка мира, 25-летняя Кики, реализовала пять
Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Бертенс сыграет с американкой Кэтрин Беллис, победившей японку Мисаки Дои, — 6/4, 7/6 (6).
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