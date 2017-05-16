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16 мая 2017, 16:49 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Кики Бертенс сразится с Кэтрин Беллис во втором раунде турнира

Голландская теннисистка Кики Бертенс преодолела барьер первого круга соревнований в Риме, переиграв в трёх партиях румынку Монику Никулеску, — 2/6, 6/2, 6/1.

Голландская теннисистка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> преодолела барьер первого круга соревнований в Риме переиграв в трёх партиях румынку Монику <span class=error>Никулеску</span> — 2/6 6/2 6/1. Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 58 минут. 20-я ракетка мира, 25-летняя Кики, реализовала пять брейк-пойнтов и пять раз ошибалась при подаче. 29-летняя Никулеску, занимающая 48-е место в мировой классификации, трижды брала подачу соперницы не допускала двойных ошибок. Голландка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.

Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Бертенс сыграет с американкой Кэтрин Беллис, победившей японку Мисаки Дои, — 6/4, 7/6 (6).
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