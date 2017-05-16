Рим. Кики Бертенс сразится с Кэтрин Беллис во втором раунде турнира

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Поединок продолжался 1 час 58 минут. 20-я ракетка мира, 25-летняя Кики, реализовала пять брейк-пойнтов и пять раз ошибалась при подаче. 29-летняя Никулеску, занимающая 48-е место в мировой классификации, трижды брала подачу соперницы не допускала двойных ошибок. Голландка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.

Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Бертенс сыграет с американкой Кэтрин Беллис, победившей японку Мисаки Дои, — 6/4, 7/6 (6).