Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29761301/
16 мая 2017, 16:49 | Теннис | GoTennis.ru

Бенуа Пэр стал участником второго круга «Мастерса» в Риме

Французский теннисист Бенуа Пэр преодолел барьер первого раунда турнира в Риме, нанеся поражение в двух сетах своему соотечественнику Николя Маю, — 6/3, 6/4.

Французский теннисист <span class=error>Бенуа</span> Пэр преодолел барьер первого раунда турнира в Риме нанеся поражение. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 10 минут. 44-я ракетка мира, 28-летний Бенуа, сделал четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 35-летний Маю, занимающий 48-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника и допустил одну двойную ошибку.

Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Пэр выступит против швейцарца Стэна Вавринки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Бенуа Пэр стал участником второго круга "Мастерса" в Риме

Рим. Кики Бертенс сразится с Кэтрин Беллис во втором раунде турнира

Евгений Карловский потерпел поражение на старте "Челленджера" в Узбекистане