Бенуа Пэр стал участником второго круга «Мастерса» в Риме
Французский теннисист Бенуа Пэр преодолел барьер первого раунда турнира в Риме, нанеся поражение в двух сетах своему соотечественнику Николя Маю, — 6/3, 6/4.
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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 10 минут. 44-я ракетка мира, 28-летний Бенуа, сделал четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 35-летний Маю, занимающий 48-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника и допустил одну двойную ошибку.
Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Пэр выступит против швейцарца Стэна Вавринки.
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