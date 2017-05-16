Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29761035/
16 мая 2017, 16:14 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Карловский потерпел поражение на старте «Челленджера» в Узбекистане

Российский теннисист Евгений Карловский не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Самарканде (Узбекистан), уступив в трёх партиях сербу Данило Петровичу, — 6/4, 3/6, 4/6.

Российский теннисист Евгений <span class=error>Карловский</span> не смог преодолеть барьер первого раунда Челленджера в Самарканде (Узбекистан) уступив в трёх партиях сербу <span class=error>Данило</span> Петровичу — 6/4 3/6 4/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, 463-й номер рейтинга АТР, 22-летний Карловский, дважды брал подачу оппонента, совершил девять эйсов и две двойные ошибки. 25-летний Данило, занимающий 295-е место в мировой классификации, сделал три брейка и шесть эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований Петрович сыграет с ещё одним россиянином, Теймуразом Габашвили.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Бенуа Пэр стал участником второго круга "Мастерса" в Риме

Рим. Кики Бертенс сразится с Кэтрин Беллис во втором раунде турнира

Евгений Карловский потерпел поражение на старте "Челленджера" в Узбекистане