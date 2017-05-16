Евгений Карловский потерпел поражение на старте «Челленджера» в Узбекистане

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За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, 463-й номер рейтинга АТР, 22-летний Карловский, дважды брал подачу оппонента, совершил девять эйсов и две двойные ошибки. 25-летний Данило, занимающий 295-е место в мировой классификации, сделал три брейка и шесть эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований Петрович сыграет с ещё одним россиянином, Теймуразом Габашвили.