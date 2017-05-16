Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29760796/
16 мая 2017, 15:58 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Екатерина Макарова нанесла поражение Роберте Винчи

Российская теннисистка Екатерина Макарова прошла во второй раунд турнира в Риме, обыграв в двух партиях итальянку Роберту Винчи, — 6/2, 6/1.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> прошла во второй раунд турнира в Риме обыграв в двух партиях итальянку Роберту <span class=error>Винчи</span> — 6/2 6/1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 19 минут, 43-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Екатерина, записала в свой актив по пять брейков и эйсов, один раз ошибившись при подаче. 34-летняя Винчи, занимающая 30-ю позицию в мировой классификации, совершила один эйс и столько же двойных ошибок. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 5:3.

Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Макарова сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Теймураз Габашвили успешно начал выступление на "Челленджере" в Самарканде

Рим. Екатерина Макарова нанесла поражение Роберте Винчи

Елена Остапенко прошла во второй раунд турнира в Риме