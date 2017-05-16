Рим. Екатерина Макарова нанесла поражение Роберте Винчи

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Матч продолжался 1 час 19 минут, 43-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Екатерина, записала в свой актив по пять брейков и эйсов, один раз ошибившись при подаче. 34-летняя Винчи, занимающая 30-ю позицию в мировой классификации, совершила один эйс и столько же двойных ошибок. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 5:3.

Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Макарова сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.