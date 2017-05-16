Теймураз Габашвили успешно начал выступление на «Челленджере» в Самарканде
Российский теннисист Теймураз Габашвили прошёл во второй раунд «Челленджера» в Самарканде (Узбекистан), победив в двух сетах хозяина кортов Фарруха Дустова, — 6/4, 6/2.
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За 1 час 33 минуты, проведённые на корте, 149-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, сделал по три брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. 30-летний Дустов, находящийся на 878-й строчке мировой табели о рангах, совершил два эйса и три двойные ошибки. Россиянин сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.
Во втором круге соревнований Габашвили сразится либо с россиянином Евгением Карловским, либо с сербом Данило Петровичем.
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