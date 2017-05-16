Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29760795/
16 мая 2017, 15:58 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили успешно начал выступление на «Челленджере» в Самарканде

Российский теннисист Теймураз Габашвили прошёл во второй раунд «Челленджера» в Самарканде (Узбекистан), победив в двух сетах хозяина кортов Фарруха Дустова, — 6/4, 6/2.

Российский теннисист Теймураз <span class=error>Габашвили</span> прошёл во второй раунд Челленджера в Самарканде (Узбекистан) победив в двух сетах хозяина кортов <span class=error>Фарруха</span> <span class=error>Дустова</span> — 6/4 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 33 минуты, проведённые на корте, 149-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, сделал по три брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. 30-летний Дустов, находящийся на 878-й строчке мировой табели о рангах, совершил два эйса и три двойные ошибки. Россиянин сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.

Во втором круге соревнований Габашвили сразится либо с россиянином Евгением Карловским, либо с сербом Данило Петровичем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Теймураз Габашвили успешно начал выступление на "Челленджере" в Самарканде

Рим. Екатерина Макарова нанесла поражение Роберте Винчи

Елена Остапенко прошла во второй раунд турнира в Риме