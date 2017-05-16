Мэдисон Киз покидает соревнования в Риме

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Поединок продлился 2 часа 25 минут. 13-я ракетка мира, 22-летняя Мэдисон, реализовала восемь брейк-пойнтов и выполнила пять подач навылет. 23-летняя Гаврилова, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, сделала восемь брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Гаврилова померится силами с француженкой Каролин Гарсией.