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16 мая 2017, 15:57 | Теннис | GoTennis.ru

Мэдисон Киз покидает соревнования в Риме

Американская теннисистка Мэдисон Киз не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Риме, проиграв в трёх сетах австралийке Дарье Гавриловой, — 6/2, 5/7, 5/7.

Американская теннисистка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Риме проиграв в трёх сетах австралийке Дарье <span class=error>Гавриловой</span> — 6/2 5/7 5/7. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 25 минут. 13-я ракетка мира, 22-летняя Мэдисон, реализовала восемь брейк-пойнтов и выполнила пять подач навылет. 23-летняя Гаврилова, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, сделала восемь брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Гаврилова померится силами с француженкой Каролин Гарсией.
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