Мэдисон Киз покидает соревнования в Риме
Американская теннисистка Мэдисон Киз не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Риме, проиграв в трёх сетах австралийке Дарье Гавриловой, — 6/2, 5/7, 5/7.
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Поединок продлился 2 часа 25 минут. 13-я ракетка мира, 22-летняя Мэдисон, реализовала восемь
Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Гаврилова померится силами с француженкой Каролин Гарсией.
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