Елена Остапенко прошла во второй раунд турнира в Риме
Латвийская теннисистка Елена Остапенко преодолела барьер первого круга соревнований в Риме, обыграв в двух сетах американку Шелби Роджерс, — 6/3, 6/4.
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За время матча, продлившегося 1 час 25 минут, 50-я ракетка мира, 19-летняя Елена, сделала пять брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 24-летняя Роджерс, занимающая 51-ю позицию мировой табели о рангах, три раза брала подачу соперницы, совершила четыре эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Остапенко померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.
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