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https://sport.mail.ru/news/tennis/29760249/
16 мая 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко прошла во второй раунд турнира в Риме

Латвийская теннисистка Елена Остапенко преодолела барьер первого круга соревнований в Риме, обыграв в двух сетах американку Шелби Роджерс, — 6/3, 6/4.

Латвийская теннисистка Елена <span class=error>Остапенко</span> преодолела барьер первого круга соревнований в Риме обыграв в двух сетах американку <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> — 6/3 6/4. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 25 минут, 50-я ракетка мира, 19-летняя Елена, сделала пять брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 24-летняя Роджерс, занимающая 51-ю позицию мировой табели о рангах, три раза брала подачу соперницы, совершила четыре эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Остапенко померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.
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