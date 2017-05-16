Елена Остапенко прошла во второй раунд турнира в Риме

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За время матча, продлившегося 1 час 25 минут, 50-я ракетка мира, 19-летняя Елена, сделала пять брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 24-летняя Роджерс, занимающая 51-ю позицию мировой табели о рангах, три раза брала подачу соперницы, совершила четыре эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Остапенко померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.