Ник Киргиос снялся с соревнований в Риме
Австралийский теннисист Ник Киргиос отказался от участия в «Мастерсе» в Риме.
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Видимо, что-то случилось...
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Причиной такого решения игрока стало повреждение бедра, сообщает журналист Хоре Моргадо в своём микроблоге на сервисе Twitter.
В основной сетке турнира Internazionali BNL d’Italia австралийца заменит украинец Александр Долгополов.
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