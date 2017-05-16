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16 мая 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос снялся с соревнований в Риме

Австралийский теннисист Ник Киргиос отказался от участия в «Мастерсе» в Риме.

Австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> отказался от участия в <span class=error>Мастерсе</span> в Риме. Увеличить
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Причиной такого решения игрока стало повреждение бедра, сообщает журналист Хоре Моргадо в своём микроблоге на сервисе Twitter.

В основной сетке турнира Internazionali BNL d’Italia австралийца заменит украинец Александр Долгополов.
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