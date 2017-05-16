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16 мая 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Джек Сок сломил сопротивление Диего Шварцмана

Американский теннисист Джек Сок прошёл во второй раунд «Мастерса» в Риме, одолев в трёх партиях аргентинца Диего Шварцмана, — 6/4, 1/6, 7/5.

Американский теннисист Джек Сок прошёл во второй раунд <span class=error>Мастерса</span> в Риме одолев в трёх партиях аргентинца Диего Шварцмана — 6/4 1/6 7/5. Увеличить
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Матч продлился 2 часа 9 минут. 14-й номер рейтинга АТР, 24-летний Джек, сделал пять брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. Его ровесник Шварцман, занимающий 39-е место в мировой классификации, шесть раз брал подачу оппонента, совершил два эйса и три двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

В поединке за выход в 1/8 финала турнира Internazionali BNL d’Italia Сок будет противостоять чеху Иржи Веселы.
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