Рим. Джек Сок сломил сопротивление Диего Шварцмана

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Матч продлился 2 часа 9 минут. 14-й номер рейтинга АТР, 24-летний Джек, сделал пять брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. Его ровесник Шварцман, занимающий 39-е место в мировой классификации, шесть раз брал подачу оппонента, совершил два эйса и три двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

В поединке за выход в 1/8 финала турнира Internazionali BNL d’Italia Сок будет противостоять чеху Иржи Веселы.