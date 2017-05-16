Пабло Куэвас выиграл стартовый матч на «Мастерсе» в Риме
Уругвайский теннисист Пабло Куэвас преодолел барьер первого круга турнира в Риме, обыграв в двух партиях француза Адриана Маннарино, — 6/4, 7/6 (2).
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За 1 час 48 минут, проведённых на корте, 23-й номер рейтинга АТР, 31-летний Пабло, сделал два брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 28-летний Маннарино, занимающий 47-ю строчку мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и выполнил два эйса. Уругваец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Куэвас сразится с австрийцем Домиником Тимом.
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