Пабло Куэвас выиграл стартовый матч на «Мастерсе» в Риме

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За 1 час 48 минут, проведённых на корте, 23-й номер рейтинга АТР, 31-летний Пабло, сделал два брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 28-летний Маннарино, занимающий 47-ю строчку мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и выполнил два эйса. Уругваец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Куэвас сразится с австрийцем Домиником Тимом.