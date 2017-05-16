Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29759208/
16 мая 2017, 14:28 | Теннис | GoTennis.ru

Пабло Куэвас выиграл стартовый матч на «Мастерсе» в Риме

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас преодолел барьер первого круга турнира в Риме, обыграв в двух партиях француза Адриана Маннарино, — 6/4, 7/6 (2).

Уругвайский теннисист <span class=error>Пабло</span> <span class=error>Куэвас</span> преодолел барьер первого круга турнира в Риме обыграв в двух партиях француза Адриана <span class=error>Маннарино</span> — 6/4 7/6 (2). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 48 минут, проведённых на корте, 23-й номер рейтинга АТР, 31-летний Пабло, сделал два брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 28-летний Маннарино, занимающий 47-ю строчку мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и выполнил два эйса. Уругваец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Куэвас сразится с австрийцем Домиником Тимом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Ник Киргиос снялся с соревнований в Риме

Сегодня день рождения у Григора Димитрова!

Рим. Джек Сок сломил сопротивление Диего Шварцмана