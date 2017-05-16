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16 мая 2017, 14:12 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Севастова с победы стартовала на соревнованиях в Риме

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова преодолела барьер первого раунда турнира в Риме, переиграв в двух сетах румынку Ирину-Камелию Бегу, — 6/4, 6/4.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова преодолела барьер первого раунда турнира в Риме переиграв в двух сетах румынку <nobr>Ирину-Камелию</nobr> Бегу — 6/4 6/4. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 34 минуты. 18-я ракетка мира, 27-летняя Анастасия, реализовала пять брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. 26-летняя Бегу, занимающая 44-ю строчку мировой табели о рангах, три раза брала подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки. Латвийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Севастова выступит против россиянки Анастасии Павлюченковой.
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