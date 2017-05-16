Анастасия Севастова с победы стартовала на соревнованиях в Риме
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова преодолела барьер первого раунда турнира в Риме, переиграв в двух сетах румынку
Ирину-Камелию Бегу, — 6/4, 6/4.
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Поединок продлился 1 час 34 минуты. 18-я ракетка мира, 27-летняя Анастасия, реализовала пять
Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Севастова выступит против россиянки Анастасии Павлюченковой.
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