Анастасия Севастова с победы стартовала на соревнованиях в Риме

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Поединок продлился 1 час 34 минуты. 18-я ракетка мира, 27-летняя Анастасия, реализовала пять брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. 26-летняя Бегу, занимающая 44-ю строчку мировой табели о рангах, три раза брала подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки. Латвийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

Во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Севастова выступит против россиянки Анастасии Павлюченковой.