Рим. Йоханна Конта отдала Юлии Путинцевой три гейма
Британская теннисистка Йоханна Конта прошла в третий раунд турнира в Риме, обыграв в двух сетах Юлию Путинцеву из Казахстана, — 6/3, 6/0.
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За время поединка, продлившегося 1 час 48 минут, шестая ракетка мира, 25-летняя Йоханна, записала в свой актив пять брейков и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. 22-летняя Путинцева, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Британка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.
В 1/8 финала соревнований Internazionali BNL d’Italia Конта сыграет либо с украинкой Лесей Цуренко, либо с американкой Винус Уильямс.
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