Белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов вышли в 2-й раунд на теннисном турнире в Самарканде

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Сегодня в первом поединке одиночного разряда Ивашко, занимающий 215-е место в мировом рейтинге, победил немецкого теннисиста Кевина Кравеца, у которого 349-я позиция — 7:6 (7:5), 6:2.

Егор Герасимов (170) встречался с литовцем Лауринасом Григелисом (245) и выиграл в трехсетовом матче — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.