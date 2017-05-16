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16 мая 2017, 14:08 | Теннис | БЕЛТА

Белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов вышли в 2-й раунд на теннисном турнире в Самарканде

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Егор Герасимов успешно стартовали на турнире в узбекском Самарканде (призовой фонд — $75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом поединке одиночного разряда <span class=error>Ивашко</span> занимающий 215-е место в мировом рейтинге победил немецкого теннисиста <span class=error>Кевина</span> <span class=error>Кравеца</span> у которого 349-я позиция — 7:6 (7:5) 6:2. Увеличить
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Сегодня в первом поединке одиночного разряда Ивашко, занимающий 215-е место в мировом рейтинге, победил немецкого теннисиста Кевина Кравеца, у которого 349-я позиция — 7:6 (7:5), 6:2.

Егор Герасимов (170) встречался с литовцем Лауринасом Григелисом (245) и выиграл в трехсетовом матче — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

На женском турнире во французском Сен-Годенсе (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (114) вышла в 1/8 финала, обыграв турчанку Чаглу Буюкакчай (157) — 6:0, 7:6 (7:1).

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