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https://sport.mail.ru/news/tennis/29758687/
16 мая 2017, 13:59 | Теннис | ТАСС

Японский теннисист пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Японский теннисист Юнн Митсухаси пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки и организацию договорных матчей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Tennis Integrity Unit (TIU), занимающейся расследованиями коррупции в теннисе.

Отмечается, что в ноябре и декабре 2015 года Митсухаси организовал два договорных матча на юниорских турнирах Международной теннисной федерации. Помимо дисквалификации спортсмен был подвергнут штрафу $50 тысяч.

27-летний японец в настоящее время не входит в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его наивысшей позицией было 295-е место в 2009 году.
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