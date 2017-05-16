Рим. Анетт Контавейт сыграет с Анжелик Кербер во втором раунде турнира
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт преодолела барьер первого круга соревнований в Риме, нанеся поражение в двух сетах немке Андреа Петкович, — 6/3, 6/4.
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Матч продолжался 1 час 28 минут. 68-я ракетка мира, 21-летняя Анетт, реализовала пять
Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Контавейт померится силами с немкой Анжелик Кербер.
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