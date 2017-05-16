Рим. Анетт Контавейт сыграет с Анжелик Кербер во втором раунде турнира

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Матч продолжался 1 час 28 минут. 68-я ракетка мира, 21-летняя Анетт, реализовала пять брейк-пойнтов, выполнила один эйс и четырежды ошибалась при подаче. 29-летняя Петкович, занимающая 78-ю позицию в мировой классификации, три раза брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Контавейт померится силами с немкой Анжелик Кербер.