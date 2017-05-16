Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29758681/
16 мая 2017, 13:58 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Анетт Контавейт сыграет с Анжелик Кербер во втором раунде турнира

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт преодолела барьер первого круга соревнований в Риме, нанеся поражение в двух сетах немке Андреа Петкович, — 6/3, 6/4.

Эстонская теннисистка <span class=error>Анетт</span> Контавейт преодолела барьер первого круга соревнований в Риме нанеся поражение в двух сетах немке <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> — 6/3 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 28 минут. 68-я ракетка мира, 21-летняя Анетт, реализовала пять брейк-пойнтов, выполнила один эйс и четырежды ошибалась при подаче. 29-летняя Петкович, занимающая 78-ю позицию в мировой классификации, три раза брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Internazionali BNL d’Italia Контавейт померится силами с немкой Анжелик Кербер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Пабло Куэвас выиграл стартовый матч на "Мастерсе" в Риме

Рим. Йоханна Конта отдала Юлии Путинцевой три гейма

Анастасия Севастова с победы стартовала на соревнованиях в Риме