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16 мая 2017, 13:40 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Кудрявцев покидает «Челленджер» в Самарканде

Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Самарканде (Узбекистан), проиграв в двух сетах Александру Недовесову из Казахстана, — 4/6, 2/6.

Российский теннисист Александр <span class=error>Кудрявцев</span> не смог преодолеть барьер первого раунда Челленджера в Самарканде (Узбекистан) проиграв в двух сетах Александру <span class=error>Недовесову</span> из Казахстана — 4/6 2/6. Увеличить
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За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, 263-я ракетка мира, 31-летний Кудрявцев, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 30-летний Недовесов, занимающий 236-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. Ранее счёт в личных встречах игроков был 0:2.

Во втором круге соревнований Недовесов сразится с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом.
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