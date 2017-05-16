Александр Кудрявцев покидает «Челленджер» в Самарканде
Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Самарканде (Узбекистан), проиграв в двух сетах Александру Недовесову из Казахстана, — 4/6, 2/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, 263-я ракетка мира, 31-летний Кудрявцев, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 30-летний Недовесов, занимающий 236-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. Ранее счёт в личных встречах игроков был 0:2.
Во втором круге соревнований Недовесов сразится с испанцем Адрианом
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter