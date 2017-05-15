Шамиль Тарпищев: Мы счастливы, что Мария Шарапова так здорово играет
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о возвращении на корт россиянки Марии Шараповой, а также прокомментировал состояние российского тенниса в целом.
«Мы счастливы, что Мария так здорово играет и вернулась хорошо. Что касается остальных, то есть плеяда из десяти теннисисток, за которыми будущее. Я считаю, что у нас золотая молодёжь, которая уже способна выигрывать “Кубок Федерации”. Нормально готовиться надо. У нас Екатерина Макарова, Елена Веснина ещё играет, Светлана Кузнецова. Есть ещё нераскрывшиеся Елизавета Куличкова, Ирина Хромачёва, которая чуть постарше. Я считаю, что ситуация неплохая».
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