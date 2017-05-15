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https://sport.mail.ru/news/tennis/29751136/
15 мая 2017, 21:59 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер не будет играть на «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который начал сезон с блестящих побед на турнирах с хардовым покрытием, а затем взял паузу на грунтовые «Мастерсы», не выступит на «Ролан Гаррос».

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> который начал сезон с блестящих побед на турнирах с <span class=error>хардовым</span> покрытием а затем взял паузу на грунтовые <span class=error>Мастерсы</span> не выступит на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«К сожалению, я принял решение не выступать на открытом чемпионате Франции. Я очень упорно работал на корте и вне него в течение последнего месяца, но, чтобы продолжать выступать в Туре ещё долгие годы, мне кажется будет лучше завершить часть сезона на грунтовых кортах и готовиться к выступлениям на траве и жёстком покрытии.

Я здорово начал этот сезон, но мне нужно понимать, что от моего календаря будет зависеть продолжительность карьеры. Так что мы с моей командой решили, что выступление на всего лишь одном грунтовом турнире не окажет положительное воздействие на мою подготовку к оставшейся части сезона. Мне будет не доставать французских болельщиков, которые всегда меня здорово поддерживали, и я надеюсь увидеть их в следующем году на «Ролан Гаррос», — приводит слова его официальный сайт Федерера.

В 2017 году швейцарец вернулся на корт после перерыва, связанного с травмой, и сразу выиграл Australian Open и два турнира серии «Мастерс-1000» в Майами и Индиан-Уэллсе. После чего заявил, что пропустит грунтовые «Мастерсы» в Мадриде и Риме, но выступит на «Ролан Гаррос», если будет полностью готов.
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