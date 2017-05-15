Internazionali BNL d’Italia. Елена Веснина завершила выступление на турнире

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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 30-летняя Веснина ни разе не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка, а её 25-летняя соперница выполнила четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча спортсменок.