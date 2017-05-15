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15 мая 2017, 22:01 | Теннис | GoTennis.ru

Internazionali BNL d’Italia. Елена Веснина завершила выступление на турнире

15-я ракетка мира, россиянка Елена Веснина, не справилась с китаянкой Цзян Ван, занимающей 57-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 2/6, 4/6 в первом круге турнира в Риме.

15-я ракетка мира россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> не справилась с китаянкой <span class=error>Цзян</span> Ван занимающей 57-ю строчку рейтинга WTA проиграв со счётом 2/6 4/6 в первом круге турнира в Риме. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 30-летняя Веснина ни разе не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка, а её 25-летняя соперница выполнила четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча спортсменок.
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