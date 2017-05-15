Шарапова заявила, что не следит за рейтингом и не знает принципа отбора на Уимблдон

В понедельник Шарапова победила американку Кристину Макхейл в первом круге теннисного турнира в Риме. Благодаря этому 30-летняя россиянка войдет в топ-200 рейтинга WTA, что дает место в квалификации Уимблдонского турнира в этом сезоне.

«Я не особо понимаю, как работает квалификация Уимблдона, и не разбираюсь в вопросе рейтинга. Меня заботят мои выступления каждую неделю и в каждом конкретном матче, это мой приоритет. Знаю только, что победы будут помогать мне подниматься в рейтинге. Если эта победа позволила мне попасть в квалификацию, я приму это», — сказала Шарапова.

Во вторник станет известно, получит ли Шарапова специальное приглашение («уайлд-кард») для участия в квалификации или основной сетке турнира «Ролан Гаррос», который стартует в Париже 28 мая. «Я не буду следить за трансляцией, я полностью сконцентрирована на следующем матче», — заявила Шарапова.