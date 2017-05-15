Турниры прошедшей недели. Тайны мадридского двора

Мужской турнир в Мадриде должен был дать ответ на вопрос, готовы ли недавние участники жаркой схватки за лидерство в мировом рейтинге — Энди Маррей и Новак Джокович — вновь показать игру, которая соответствует занимаемым ими позициям в рейтинге, или очередной грунтовый турнир будет отдан на откуп восставшему из небытия королю этого покрытия — испанцу Рафаэлю Надалю.

Лидер мировой классификации снова заставил говорить о себе далеко не в восторженной тональности. Если своего стартового соперника, румына Мариуша Копила, британец победил без особых проблем, то уже в третьем круге так же безропотно сложил оружие перед одним из представителей NextGen — хорватом Борной Чоричем. Впрочем, для последнего ¼ финала испанского «Мастерса» оказалась пределом мечтаний — там он совершенно ничего не смог противопоставить Доминику Тиму.

Ещё одним полуфиналистом от этой части сетки весьма неожиданно стал Пабло Куэвас. Правда, по-настоящему сильный оппонент ему достался только в четвертьфинале, что, однако, не умаляет заслуг уругвайца, который сумел одержать волевую победу над Александром Зверевым, причём в одном из сетов повесил одному из главных проспектов Тура «баранку». Тем не менее, совершить ещё один подвиг Куэвас не сумел, и в финал отправился Тим.

А вот в нижней половине турнирной таблицы сюрпризов как таковых по сути и не было. Второй номер посева Новак Джокович хотя и помучился на старте с испанцем Николасом Альмагро, затем без проблем разобрался с его соотечественником Фелисиано Лопесом, а стадию ¼ финала вообще преодолел без борьбы — японец Кеи Нишикори снялся с турнира из-за повреждения запястья.

Параллельным курсом двигался, пожалуй, главный фаворит соревнований Рафаэль Надаль. Испанец традиционно испытал трудности в противостоянии с Фабио Фоньини, зато уже в следующем матче показал всю свою мощь, отдав не ожидавшему такой прыти Нику Киргиосу всего четыре гейма. Не столь разгромными, но не менее уверенными, стали победы Рафаэля над Давидом Гоффином и, что гораздо более важно, Новаком Джоковичем.

Решающий матч стал повторением финала турнира в Барселоне. В этот раз австриец всё же смог навязать испанцу борьбу, но, согласитесь, мало кто сомневался, что Рафа упустит титул. Так в итоге и получилось — Надаль завоевал пятый трофей столичных соревнований и сравнялся с Джоковичем по количеству победных «Мастерсов».

Женский турнир Mutua Madrid Open был интересен российским, да и, пожалуй, всем остальным болельщикам в первую очередь наличием Марии Шараповой. Всем хотелось знать: полуфинал Штутгарта — это нынешний максимум россиянки, или же только первая ступень на пути к былым вершинам. Увы, римский турнир Мария покинула довольно рано. После очень тяжёлой победы над Мирьяной Лючич-Барони Шарапова столкнулась с просто невероятным сопротивлением со стороны Эжени Бушар, которая выдала едва ли не лучший матч за два года. Канадка буквально вгрызалась в каждый розыгрыш и в решающие моменты оказалась чуточку собраннее.

Более того, успехи Бушар на этом не закончились, и в третьем круге она взяла верх над лидером посева Анжелик Кербер. Лишь россиянка Светлана Кузнецова смогла остановить победную поступь Эжени, причём сделала это в отличном стиле. Теперь всё внимание российских любителей тенниса было приковано к Светлане, но, к сожалению, отомстить ещё одной теннисистке, яро критиковавшей Шарапову во время её дисквалификации, Кузнецова не смогла, проиграв Кристине Младенович. Француженка вообще демонстрирует в этом году просто феноменальные результаты, хотя и страдает от отсутствия удачи в самых важных поединках.

Вот и получив возможность завоевать самый крупный трофей в карьере, Кристина не то чтобы растерялась, но действовала без присущего огня в глазах и боролась так, будто бы знала, что обречена на поражение.

Впрочем, финал Кристина Младенович — Симона Халеп в любом случае стал украшением турнира и даже затмил собой эпическое противостояние Шараповой и Бушар. Для румынки соревнования в Мадриде — будто бы дом родной. Вот и на этот раз Симона оказалась единственной сеяной от нижней части сетки в полуфинале. Для этого ей пришлось последовательно обыграть в трёх сетах Роберту Винчи и Саманту Стосур, но такие трудовые победы только добавили Халеп уверенности и в ¼ финала она буквально смела с корта Коко Вандевеге, а затем без каких-либо осложнений справилась с Анастасией Севастовой.

Было очевидно, что в титульном поединке румынскую теннисистку такая лёгкая прогулка точно не ждёт. Две партии на корте шла равная борьба, но вот в решающем сете Халеп окончательно захватила инициативу и довела встречу до победы, защитив тем самым титул.