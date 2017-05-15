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https://sport.mail.ru/news/tennis/29750566/
15 мая 2017, 21:10 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный завершил выступление на теннисном турнире в Риме

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и немец Томми Хаас завершили выступление на теннисном турнире категории «Премьер» в Риме (призовой фонд — 4,2 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого раунда парного разряда Мирный и <span class=error>Хаас</span> проиграли <nobr>румынско-пакистанскому</nobr> дуэту Флорин <span class=error>Мергеа</span> / <nobr>Айсам-Уль-Хак</nobr> <span class=error>Куреши</span> — 4:6 2:6. Увеличить
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Сегодня в матче первого раунда парного разряда Мирный и Хаас проиграли румынско-пакистанскому дуэту Флорин Мергеа / Айсам-Уль-Хак Куреши — 4:6, 2:6.

В женском одиночном разряде экс-первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова победила в первом круге американку Кристину Макхэйл — 6:4, 6:2.

На женском турнире во французском Сен-Годенсе белоруска Вера Лапко (251-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в основную сетку одиночного разряда, уступив в 3-м квалификационном раунде француженке Амандин Эсс (220) — 6:2, 5:7, 4:6.

Еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова (142) в стартовом поединке соревнований в словацкой Трнаве проиграла россиянке Анастасии Потаповой (370) — 6:2, 3:6, 4:6.

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