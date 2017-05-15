Максим Мирный завершил выступление на теннисном турнире в Риме
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и немец Томми Хаас завершили выступление на теннисном турнире категории «Премьер» в Риме (призовой фонд — 4,2 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня в матче первого раунда парного разряда Мирный и Хаас проиграли
В женском одиночном разряде
На женском турнире во французском
Еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова (142) в стартовом поединке соревнований в словацкой Трнаве проиграла россиянке Анастасии Потаповой (370) — 6:2, 3:6, 4:6.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter