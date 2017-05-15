Российская теннисистка Касаткина неудачно упала на турнире в Риме

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Касаткина получила травму при счете 3:3 во втором сете. 20-летняя россиянка побежала за укороченным ударом Стрыцовой и при торможении подвернула ногу. Врач появился на корте и оказал Дарье помощь, но она не смогла продолжить игру и со слезами на глазах покинула арену.

Первый сет завершился в пользу Касаткиной — 6:4. Россиянка занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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