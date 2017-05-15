Украинка Цуренко вышла во второй раунд турнира в Риме и, скорее всего, сыграет с Венус Уильямс
В Риме стартовал первый раунд итальянского престижного турнира серии WTA Premier 5 с призовым фондом 3 076 495 евро.
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Украинке Леся Цуренко в первом круге противостояла обладательница «wild-card» итальянка Дебора Кьеза, занимающая 470-ю строчку рейтинга.
Хоть и не без приключений, вторая ракетка Украины добилась победы в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.
Соперник во втором раунде у Цуренко будет более сложным — им станет победительница пары Венус Уильямс (США) — Ярослава Шведова (Казахстан), где фаворитом является опытная американка.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет выступления в Риме со второго раунда. Ее соперница определится в противостоянии Элизе Корне (Франция) — Сара Эррани (Италия).
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