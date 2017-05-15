Шарапова победила в Риме с мыслями о Париже

Турнир в Риме — третий для Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации за мельдоний. За фееричным Штутгартом с суперполуфиналом против Кристины Младенович было обидное поражение в почти трехчасовой битве с болтливой Эжени Бушар в Мадриде.

Теперь очередная проверка. На этот раз — в столице Италии. Этот турнир для россиянки особенный. Она выигрывала его трижды (в 2011, 2012 и 2015 годах) и, по ее собственному признанию, именно там Мария поняла, как нужно действовать на грунте, и осознала, что может побеждать и на этом, прежде проблемном, покрытии. Саму Шарапову в Риме тоже любят. Говорят, что организаторы именно этого турнира первыми, еще в январе, приняли решение дать Шараповой wild card после дисквалификации.

При этом президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги на днях признался, что поначалу был против приглашения россиянки, но директор турнира Серджо Палмьери смог его переубедить, приведя весомые аргументы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUE5vxyj_Sw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Love this shot. Whoever took it, thank you!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-14T14:45:41+00:00">May 14, 2017 at 7:45am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не обошлось и без разговоров о справедливости предоставления Марии пресловутой wild card. Ведь в Италии есть своя легенда, чемпионка Roland Garros-2010 Франческа Скьявоне. Ей почти 37, и она проводит свой прощальный сезон в туре. Однако в Риме она не попадала по рейтингу ни в основную сетку, ни в квалификацию. И ей специального приглашения не досталось.

— Мне жаль, что нет Франчески, — сказала первая на данный момент ракетка Италии Роберта Винчи. — Не хочу вспоминать все ее результаты, но мы знаем, как много их было, какие они были важные для итальянского тенниса. Мы играем в Италии, и я дала бы wild card итальянке, а не Шараповой.

Но разговоры разговорами, а Мария в Риме чувствовала себя прекрасно — собирала полные трибуны даже на тренировках, веселилась, гуляя с подружками по Вечному городу, позировала в Колизее. А в понедельник именно ей выпала честь открывать программу женских соревнований на Центральном корте Foro Italico.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUFTBJlDMOM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The Coliseum.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-14T18:26:31+00:00">May 14, 2017 at 11:26am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ее соперница по понедельничному матчу, Кристина Макхэйл, в отличие от уже упомянутых Бушар с Младенович и Винчи, никаких едких замечаний в адрес Шараповой себе не позволяла. Да и вообще о ней в последнее время мало что было слышно. После полуфинала на февральском турнире в Акапулько, кстати, тоже грунтового, она выиграла лишь один матч в основных сетках турниров WTA. Все четыре предыдущие очные встречи с американкой остались за россиянкой, в том числе — три на грунте и одна конкретно в Риме. Как раз на пути к чемпионству в 2012-м. Было понятно, что и в понедельничном поединке многое, если не все, будет зависеть от самой Марии.

Начала россиянка не очень хорошо — пытаясь нащупать свою игру, много ошибалась: за первую партию у нее набралось аж 16 невынужденных! Соперница этим поначалу пользовалась, и на протяжении большей части сета Шарапова была в роли догоняющей. Макхэйл вела 3:1 и 4:3 с брейком, но россиянка неизменно сравнивала счет. Причем при 2:3 судья на вышке, изменив решение линейного, засчитала в пользу россиянки спорный мяч на брейк-пойнте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> searching for a way back into the set! <a href="https://twitter.com/hashtag/ibi17?src=hash">#ibi17</a> <a href="https://t.co/ZQHWlZBE6i">pic.twitter.com/ZQHWlZBE6i</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/864101184671436800">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В концовке партии уже и американка не выдерживала напора оппонентки и сама допускала все больше неточностей. Так, после легкого девятого гейма Мария впервые повела 5:4, а потом и сделала брейк, ставший ключевым. На первом же сетболе она агрессивно приняла в линию, вынудив соперницу ответить в сетку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> takes the first set 6-4! <a href="https://twitter.com/hashtag/ibi17?src=hash">#ibi17</a> <a href="https://t.co/NysTxRasss">pic.twitter.com/NysTxRasss</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/864107790981152768">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Три подряд выигранных со счета 3:4 гейма стали лишь началом ударной серии россиянки. Во втором сете пошла совсем другая игра в ее исполнении — такая же активно атакующая, но с меньшим количеством ошибок. Американка же совсем потерялась, и Шарапова в результате взяла семь геймов кряду и повела 4:1 уже во второй партии. Причем в двух геймах на собственной подаче она отдала лишь по одному розыгрышу.

При 5:1 Мария подавала на матч, но, несмотря на единственный в поединке эйс (что редкость для Шараповой образца-2017), умудрилась гейм отдать. Впрочем, принимать подачу Макхэйл не было для россиянки проблемой, и уже по итогам следующего гейма она отпраздновала победу. Как и в первом сете, трехкратная чемпионка Рима заработала матчбол мощнейшим приемом, а при розыгрыше решающего очка Кристина допустила двойную ошибку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> downs McHale 6-4, 6-2!<br> <br>Slides into <a href="https://twitter.com/InteBNLdItalia">@InteBNLditalia</a> Second round! <a href="https://t.co/golPIGw88C">pic.twitter.com/golPIGw88C</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/864118565737185280">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Этой победой Шарапова обеспечила себе участие как минимум в квалификации Уимблдона. Для того, чтобы попадать в основную сетку травяного турнира «Большого шлема», нужно доходить в Риме до полуфинала. А соперницы на пути россиянки совсем непростые. Уже в следующем раунде ей предстоит сыграть с Мирьяной Лучич-Барони. Прошла всего неделя с тех пор, как девушки сражались в Мадриде — тогда Марии потребовалось более двух часов игрового времени и три упорных сета. В этот раз хорватка, которая замужем за выходцем из Италии, наверняка сделает все, чтобы взять реванш.

Турнир в Риме является последней проверкой перед грунтовым «Шлемом», Открытым чемпионатом Франции для многих ведущих игроков. Но пока не для Марии Шараповой. Она еще не знает, сможет ли вообще сыграть в Париже — ее французская судьба решится во вторник. Организаторы Roland Garros объявят свое решение о приглашении двукратной чемпионки в 19:00 по среднеевропейскому времени (20:00 по Москве). Дадут они выступить Марии в основной сетке — у нее после Рима будет как минимум неделя полноценной подготовки. На турнирах в Нюрнберге и Страсбурге россиянка играть вроде бы не планировала. А если дадут wild card в квалификацию, как предполагали британские СМИ некоторое время назад? Можно было бы представить, что Шарапова вообще пропустит турнир в этом году, но сама она сказала, что готова играть «хоть в юниорском турнире». А значит, нельзя исключать варианта, что уже 22 мая, на неделю раньше, чем можно было предполагать, российская суперзвезда лишит Булонский лес покоя.