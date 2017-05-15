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15 мая 2017, 18:27 | Теннис | Чемпионат.com

Победой над Макхэйл Шарапова гарантировала себе участие в квалификации Уимблдона

Выиграв в матче первого круга на турнире в Риме, российская теннисистка Мария Шарапова (WC), в апреле вернувшаяся на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, набрала достаточное количество рейтинговых очков, чтобы попасть в квалификационный турнир Уимблдона.

Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе Порш Арена. Увеличить
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Напомним, что в своём стартовом матче в Риме Шарапова в двух сетах взяла верх над американкой Кристиной Макхэйл (6:4, 6:2).

Если в столице Италии Мария дойдёт до полуфинала, то сможет сыграть в основной сетке Уимблдона без квалификации и специального приглашения. А пока за выход в третий круг турнира в Риме Шарапова поспорит с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони (16).
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