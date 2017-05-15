Победой над Макхэйл Шарапова гарантировала себе участие в квалификации Уимблдона

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Напомним, что в своём стартовом матче в Риме Шарапова в двух сетах взяла верх над американкой Кристиной Макхэйл (6:4, 6:2).

Если в столице Италии Мария дойдёт до полуфинала, то сможет сыграть в основной сетке Уимблдона без квалификации и специального приглашения. А пока за выход в третий круг турнира в Риме Шарапова поспорит с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони (16).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> downs McHale 6-4, 6-2!<br> <br>Slides into <a href="https://twitter.com/InteBNLdItalia">@InteBNLditalia</a> Second round! <a href="https://t.co/golPIGw88C">pic.twitter.com/golPIGw88C</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/864118565737185280">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>