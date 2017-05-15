Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29748659/
15 мая 2017, 17:32 | Теннис | Р-Спорт

Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Макхейл

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> вышла во второй круг теннисного турнира в Риме призовой фонд которого превышает 27 миллиона долларов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шарапова в первом круге со счетом 6:4, 6:2 обыграла американку Кристину Макхейл. Матч продолжался 1 час 35 минут.

Соперницей россиянки во втором круге турнира станет хорватка Мирьяна Лучич-Барони (16-й номер посева).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч