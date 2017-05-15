Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Макхейл
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.
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Шарапова в первом круге со счетом 6:4, 6:2 обыграла американку Кристину Макхейл. Матч продолжался 1 час 35 минут.
Соперницей россиянки во втором круге турнира станет хорватка Мирьяна
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