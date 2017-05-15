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15 мая 2017, 16:24 | Теннис | Р-Спорт

Касаткина снялась по ходу матча первого круга турнира в Риме

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла завершить матч первого раунда теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

Российская теннисистка Дарья <span class=error>Касаткина</span> не смогла завершить матч первого раунда теннисного турнира в Риме призовой фонд которого превышает 27 миллиона долларов. Увеличить
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Касаткина в понедельник встречалась с 14-й ракеткой турнира чешкой Барборой Стрыцовой. Россиянка победила в первом сете со счетом 6:4, а во второй партии при счете 3:4 приняла решение сняться.

Стрыцова во втором раунде сыграет с победительницей в паре Тимя Бащински (Швейцария) — Тимя Бабош (Венгрия).
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