Касаткина снялась по ходу матча первого круга турнира в Риме

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Касаткина в понедельник встречалась с 14-й ракеткой турнира чешкой Барборой Стрыцовой. Россиянка победила в первом сете со счетом 6:4, а во второй партии при счете 3:4 приняла решение сняться.

Стрыцова во втором раунде сыграет с победительницей в паре Тимя Бащински (Швейцария) — Тимя Бабош (Венгрия).