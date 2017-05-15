Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв покинул Топ-10
Российский теннисист Андрей Рублёв, проигравший в 1/8 финала «Челленджера» во Франции, покинул первую десятку молодёжной Чемпионской гонки ATP.
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Лидером общего зачёта Чемпионской гонки остаётся немец Александр Зверев, на второй и третьей позициях расположились хорват Борна Чорич и американец Фрэнсис Тиафо.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 15 мая 2017 года
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 1.130 очков
2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 631
3. (8) Фрэнсис Тиафо (США) — 397
4. (3) Хён Чон (Южная Корея) — 383
5. (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 322
6. (4) Даниил Медведев (Россия) — 315
7. (7) Карен Хачанов (Россия) — 290
8. (6) Каспер Рууд (Норвегия) — 281
8. (11) Джаред Дональдсон (США) — 281
10. (10) Кантен Гали (Франция) — 276
11. (9) Андрей Рублёв (Россия) — 262…
37. (34) Иван Гахов (Россия) — 64…
96. (94) Илья Васильев (Россия) — 12….
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