Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29743423/
15 мая 2017, 11:58 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв покинул Топ-10

Российский теннисист Андрей Рублёв, проигравший в 1/8 финала «Челленджера» во Франции, покинул первую десятку молодёжной Чемпионской гонки ATP.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> проигравший в 1/8 финала Челленджера во Франции покинул первую десятку молодёжной Чемпионской гонки ATP. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидером общего зачёта Чемпионской гонки остаётся немец Александр Зверев, на второй и третьей позициях расположились хорват Борна Чорич и американец Фрэнсис Тиафо.

Чемпионская гонка U-21. Версия от 15 мая 2017 года

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 1.130 очков

2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 631

3. (8) Фрэнсис Тиафо (США) — 397

4. (3) Хён Чон (Южная Корея) — 383

5. (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 322

6. (4) Даниил Медведев (Россия) — 315

7. (7) Карен Хачанов (Россия) — 290

8. (6) Каспер Рууд (Норвегия) — 281

8. (11) Джаред Дональдсон (США) — 281

10. (10) Кантен Гали (Франция) — 276

11. (9) Андрей Рублёв (Россия) — 262…

37. (34) Иван Гахов (Россия) — 64…

96. (94) Илья Васильев (Россия) — 12….
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Рафаэль Надаль: Выиграть три грунтовых турнира подряд очень сложно, так что я горд собой

Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв покинул Топ-10

Доминик Тим: Бывали у меня недели и похуже