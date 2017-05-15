Рафаэль Надаль: Из-за боли я странно хожу, но это не признаки травмы. Мне всё-таки уже 31 год
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы на соревнованиях Mutua Madrid Open.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Встреча была очень непростой с самого начала, учитывая, в каких условиях мы играли. На возвышенности всегда сложно действовать на приёме, особенно если оппонент отлично подаёт. Вот Тим пробивает с большим отскоком.
Конечно, я ощущал давление, но мне удалось отыграть брейк на старте. Но в концовке партии могло произойти вообще что угодно. Однако я собрался и показал парочку
Пытаюсь не задумываться о
Чтобы выиграть «Ролан Гаррос», не нужно бороться за
Пока что я в хорошей форме. После сложной недели колено немного болит и ощущается усталость, но в целом всё в норме.
В прошлом году всё было гораздо хуже. Сейчас я спокоен, у меня нет травм. Впереди важный грунтовый турнир, и я хочу получить удовольствие. Рим — это логичный шаг вперёд и я обязательно сделаю всё для победы. А потом отдохну пару дней, — цитирует Надаля сайт Sport360.
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