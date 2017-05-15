Рафаэль Надаль: Из-за боли я странно хожу, но это не признаки травмы. Мне всё-таки уже 31 год

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«Встреча была очень непростой с самого начала, учитывая, в каких условиях мы играли. На возвышенности всегда сложно действовать на приёме, особенно если оппонент отлично подаёт. Вот Тим пробивает с большим отскоком.

Конечно, я ощущал давление, но мне удалось отыграть брейк на старте. Но в концовке партии могло произойти вообще что угодно. Однако я собрался и показал парочку по-настоящему крутых розыгрышей — отыграл несколько сет-пойнтов за счёт атаки с форхенда.

Пытаюсь не задумываться о чём-то, не связанном с турнирами, — просто концентрируюсь на игре. Рейтинг меня не волнует — нужно выкладываться в каждом матче. Это помогает поддерживать уверенность в своих силах. В декабре и январе я играл довольно слабо, хотя хорошо поработал в межсезонье. Надеялся, что будет гораздо лучше. Но сейчас я всем доволен.

Чтобы выиграть «Ролан Гаррос», не нужно бороться за какое-то конкретное место в рейтинге — нужно победить во всех матчах. Пока что мне это удаётся. Но если я стану первой ракеткой мира, но буду играть так, как раньше, — я провалюсь. Но если буду показывать лучший теннис, — могу и побороться за трофей.

Пока что я в хорошей форме. После сложной недели колено немного болит и ощущается усталость, но в целом всё в норме. Из-за боли я странно хожу, но это не признаки травмы. Мне уже тридцать один год — это всё объясняет.

В прошлом году всё было гораздо хуже. Сейчас я спокоен, у меня нет травм. Впереди важный грунтовый турнир, и я хочу получить удовольствие. Рим — это логичный шаг вперёд и я обязательно сделаю всё для победы. А потом отдохну пару дней, — цитирует Надаля сайт Sport360.