Мария Шарапова сыграла с Томашем Бердыхом в теннис в Колизее (фото)
Российская теннисистка Мария Шарапова во время вчерашней экскурсии в Колизей провела
выставочный-мини поединок с чехом Томашем Бердыхом.
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Видимо, что-то случилось...
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Результаты встречи официальный сайт соревнований в Риме не сообщает.
Напомним, что Шарапова стартует на турнире Internazionali BNL d’Italia поединком с американкой Кристиной МакХэйл.
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