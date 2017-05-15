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https://sport.mail.ru/news/tennis/29741472/
15 мая 2017, 9:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова сыграла с Томашем Бердыхом в теннис в Колизее (фото)

Российская теннисистка Мария Шарапова во время вчерашней экскурсии в Колизей провела выставочный-мини поединок с чехом Томашем Бердыхом.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> во время вчерашней экскурсии в <span class=error>Колизей</span> провела <nobr>выставочный-мини</nobr> поединок с чехом <span class=error>Томашем</span> <span class=error>Бердыхом</span>. Увеличить
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Результаты встречи официальный сайт соревнований в Риме не сообщает.

Напомним, что Шарапова стартует на турнире Internazionali BNL d’Italia поединком с американкой Кристиной МакХэйл.
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