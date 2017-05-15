Шарапова поднялась на 30 позиций в чемпионской гонке WTA

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На прошлой неделе Шарапова провела один матч на турнире WTA в Мадриде, в котором уступила канадке Эжени Бушар в трех сетах. На счету Шараповой 250 очков. Это был второй турнир WTA для вернувшейся после завершения дисквалификации за употребление мельдония россиянки.

Другая российская теннисистка Светлана Кузнецова (1710) вошла в десятку рейтинга, поднявшись с 11-го на седьмое место. Кузнецова дошла до полуфинала турнира в Мадриде, проиграв француженке Кристине Младенович в двух сетах. Елена Веснина (1468) и Анастасия Павлюченкова (1437) потеряли по одной позиции в рейтинге, опустившись на девятое и 10-е места соответственно. Еще одна россиянка Дарья Касаткина (822) занимает 21-е место, Наталья Вихлянцева (537) расположилась на 43-й позиции, а Екатерина Макарова (493) — на 49-й. Екатерина Александрова (399) занимает 63-е место, Евегния Родина (370) — 69-е.

Первая тройка чемпионской гонки осталась без изменений. Первое место занимает чешка Каролина Плишкова, на счету которой 2317 очков. Датчанка Каролин Возняцки (2240) и британка Йоханна Конта (2140) сохранили вторую и третью строчку в рейтинге.