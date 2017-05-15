Энди Маррей возглавляет рейтинг АТП, Егор Герасимов поднялся на 170-е место
Британец Энди Маррей возглавляет обновленный рейтинг АТП. Испанец Рафаэль Надаль, выигравший турнир в Мадриде, поднялся на 4-ю позицию. Его соперник по финалу австриец Доминик Тим перебрался на 7-е.
Из белорусов лучшим
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 10360 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6845
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5605
4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5195
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5035
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4180
7 (9). Доминик Тим (Австрия) — 4035
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3735
9 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3470
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3055…
147 (150). Владимир Игнатик (Беларусь) — 399…
170 (225). Егор Герасимов (Беларусь) — 322…
215 (205). Илья Ивашко (Беларусь) — 241…
362 (361). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 128…
367 (395). Ярослав Шило (Беларусь) — 125
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