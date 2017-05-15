Ангелика Кербер возглавила рейтинг ВТА, Александра Саснович — 94-я
Немецкая теннисистка Ангелика Кербер возглавила обновленный рейтинг ВТА. Она обошла Серену Уильямс, которая приостановила карьеру
из-за беременности. В первой десятке самый значительный подъем совершила Симона Халеп, выигравшая турнир в Мадриде. Румынка поднялась с восьмой на четвертую строчку.
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Лучшей из белорусок в рейтинге значится Александра Саснович — 94-е место. Виктория Азаренко опустилась на 969-ю позицию.
1 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7035 очков
2 (1). Серена Уильямс (США) — 6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6010
4 (8). Симона Халеп (Румыния) — 5205
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330
7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4287
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4260
9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) — 4195
10 (11). Каролин Возняцки (Дания) — 3915…
94 (94). Александра Саснович (Беларусь) — 626…
114 (116). Арина Соболенко (Беларусь) — 456…
142 (141). Ольга Говорцова (Беларусь) — 391…
251 (248). Вера Лапко (Беларусь) — 202…
455 (456). Светлана Пироженко (Беларусь) — 69…
618 (618). Илона Кремень (Беларусь) — 38…
655 (705). Садаф Толибова (Беларусь) — 34…
692 (688). Ирина Шиманович (Беларусь — 28…
804 (800). Лидия Морозова (Беларусь) — 18…
895 (892). Юлия Готовко (Беларусь) — 13…
969 (940). Виктория Азаренко (Беларусь) — 10
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