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https://sport.mail.ru/news/tennis/29740513/
15 мая 2017, 8:25 | Теннис | Р-Спорт

Россиянин Карен Хачанов опустился на 12 позиций в рейтинге ATP

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов потерял 12 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Хачанов — лучший в рейтинге среди россиян, он занимает 54-ю строчку.

В первой десятке рейтинга произошло несколько изменений. Триумфатор «Мастерса» в Мадриде испанец Рафаэль Надаль поднялся с 5-й на 4-ю позицию. Его соперник по мадридскому финалу австриец Доминик Тим перебрался с 9-го на 7-е место.

Рейтинг ATP, версия от 15 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 10360 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6845,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5605,

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5195,

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5035,

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4180,

7 (9). Доминик Тим (Австрия) — 4035,

8 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3735,

9 (8). Кэй Нисикори (Япония) — 3470,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3055….

54 (42). Карен Хачанов (Россия) — 860….

64 (65). Даниил Медведев (Россия) — 782….

81 (82). Андрей Кузнецов (Россия) — 660….

83 (83). Михаил Южный (Россия) — 624….

95 (94). Евгений Донской (Россия) — 558.
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