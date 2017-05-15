Рафаэль Надаль после победы на турнире в Мадриде возглавил Чемпионскую гонку ATP

Надаль в воскресенье стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале австрийца Доминика Тима, который в новой версии Гонки поднялся на одну позицию и стал третьим.

Лучший из россиян в Гонке Даниил Медведев занимает 57-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 15 мая:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735 очков,

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045,

3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 2085,

4 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 1640,

5 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1600,

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 1465,

7 (7). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1335,

8 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1310,

9 (9). Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 1230,

10 (10). Джек Сок (США) — 1230….

57 (51). Даниил Медведев (Россия) — 355….

63 (58). Андрей Рублев (Россия) — 327….

67 (61). Евгений Донской (Россия) — 314….

77 (73). Карен Хачанов (Россия) — 290….

92 (104). Андрей Кузнецов (Россия) — 250.