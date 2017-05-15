Рафаэль Надаль после победы на турнире в Мадриде возглавил Чемпионскую гонку ATP
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль поднялся на первое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Надаль в воскресенье стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале австрийца Доминика Тима, который в новой версии Гонки поднялся на одну позицию и стал третьим.
Лучший из россиян в Гонке Даниил Медведев занимает 57-е место.
Чемпионская гонка ATP, версия от 15 мая:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735 очков,
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045,
3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 2085,
4 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 1640,
5 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1600,
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 1465,
7 (7). Пабло
8 (8).
9 (9). Альберт
10 (10). Джек Сок (США) — 1230….
57 (51). Даниил Медведев (Россия) — 355….
63 (58). Андрей Рублев (Россия) — 327….
67 (61). Евгений Донской (Россия) — 314….
77 (73). Карен Хачанов (Россия) — 290….
92 (104). Андрей Кузнецов (Россия) — 250.
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