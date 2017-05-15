Путинцева и Шведова поднялись в рейтинге WTA

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Первой ракеткой мира стала немка Анжелик Кербер, сместившая с позиции лидера на второе место американку Серену Уильямс. Замыкает тройку сильнейших Каролина Плишкова из Чехии.

Казахстанские теннисистки также изменили свои позиции. Юлия Путинцева поднялась с 30-го место на 29-е, Ярослава Шведова также отыграла три строчки, став 47-й. Ближайшая к первой сотне рейтинга Зарина Дияс откатилась на 10 строк — к 168-му месту.

В парном разряде Шведова — 14-я, Галина Воскобоева — 113-я.