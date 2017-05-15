Кербер возглавила рейтинг WTA, Шарапова поднялась на 47 позиций

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Шарапова вернулась в рейтинг две недели назад, после того как дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. На турнире в Мадриде на прошлой неделе россиянка потерпела поражение во втором круге.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса за нарушение антидопинговых правил. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA.

На первое место вышла немка Ангелик Кербер, сместив американку Серену Уильямс, которая приостановила карьеру из- за беременности. Победительница турнира в Мадриде румынка Симона Халеп поднялась с восьмого на четвертое место. Россиянка Светлана Кузнецова расположилась на восьмой строчке, отыграв одну позицию.

Рейтинг WTA от 15 мая:

1 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков.

2 (1). Серена Уильямс (США) — 6110.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6010.

4 (8). Симона Халеп (Румыния) — 5205.

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480.

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.

7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4287.

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4260.

9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) — 4195.

10 (11). Каролин Возняцки (Дания) — 3915….

15 (14). Елена Веснина (Россия) — 2875….

17 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2590….

26 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….

43 (43). Екатерина Макарова (Россия) — 1190….

74 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 804….

79 (76). Евгения Родина (Россия) — 783….

87 (88). Екатерина Александрова (Россия) — 687….

211 (258). Мария Шарапова (Россия) — 250.