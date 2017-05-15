Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29738606/
15 мая 2017, 0:33 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кристина Младенович: Меня просили поставить Шарапову на место

Француженка Кристина Младенович рассказала, что перед полуфиналом с Марией Шараповой на турнире в Штутгарте получила множество писем с просьбами обыграть россиянку.

Француженка Кристина Младенович рассказала что перед полуфиналом с Марией <span class=error>Шараповой</span> на турнире в Штутгарте получила множество писем с просьбами обыграть россиянку. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Она также добавила, что у нее нет личной вражды с Шараповой. Напомним, что для 30-летней представительницы России этот турнир был первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

— Перед нашим полуфиналом в Штутгарте журналисты, конечно, отлично подогрели атмосферу, — приводит L'Equipe слова Младенович. — Но для меня это был обычный поединок — никаких глупостей в духе схватка не на жизнь, а на смерть.

Лично мне Мария ничего плохого не сделала. Но я получила множество писем, в которых все говорили, что я должна выполнить важнейшую миссию. Писали даже другие спортсмены. Настоящий поток просьб. Мне говорили коллеги: «Не подкачай!», «Поставь ее на место!» и так далее. Они ненавидели Шарапову, но я такого не понимаю.

Шарапова не меняется — с первых дней турнира ни с кем ни разу не поздоровалась. Сидит где-то в углу, в ресторан не ходит, просит приносить пищу ей лично. Все как всегда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Криштиану Роналду назвали клоуном

"Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Кого хочет купить "Спартак"