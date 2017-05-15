Кристина Младенович: Меня просили поставить Шарапову на место

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Она также добавила, что у нее нет личной вражды с Шараповой. Напомним, что для 30-летней представительницы России этот турнир был первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

— Перед нашим полуфиналом в Штутгарте журналисты, конечно, отлично подогрели атмосферу, — приводит L'Equipe слова Младенович. — Но для меня это был обычный поединок — никаких глупостей в духе схватка не на жизнь, а на смерть.

Лично мне Мария ничего плохого не сделала. Но я получила множество писем, в которых все говорили, что я должна выполнить важнейшую миссию. Писали даже другие спортсмены. Настоящий поток просьб. Мне говорили коллеги: «Не подкачай!», «Поставь ее на место!» и так далее. Они ненавидели Шарапову, но я такого не понимаю.