Король возвращает утраченные земли. Надаль победил Тима в Мадриде
Вопросы к Маррею и Джоковичу, первый финал «Мастерса» для Тима и 15-матчевая победная серия Надаля — в обзоре турнира в Мадриде.
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Провал Маррея и шанс Доминика Тима.
К четвергу на кортах Caja Majica определились все участники третьего круга в мужском турнире. Предстояло много интересных поединков, которые, в результате, почти все, как один, завершились предсказуемыми результатами.
Борна проиграл в финале квалификации мадридского «Мастерса» и, по собственным признаниям, уже собирался выезжать в аэропорт, когда узнал, что попал в основу в качестве
После вылета Маррея верхняя часть сетки заметно ослабла. Сложившейся ситуацией лучше всех воспользовался Доминик Тим. В матче с Григором Димитровым австриец, который уступал с сетом и брейком, отыграл сразу пять матчболов на решающем
Соперник Тима по полуфиналу определялся в самой непредсказуемой части сетки. Выжив в двух трёхсетовиках против Бенуа Пэра и Александра Зверева, попутно нанеся лучший удар года, им стал Пабло Куэвас.
50-ю встречу отменить нельзя
В нижней части сетки всё шло к матчу, который теннисный мир ожидал по меньшей мере несколько месяцев. Второй сеяный Новак Джокович, перед турниром уволивший постоянную команду во главе с Марьяном Вайдой, в третьем круге уверенно справился с Фелисьяно Лопесом. Временами у серба даже проблескивала его лучшая игра, вселяя надежду его болельщикам, что уже в Мадриде Новаку удастся вернуться на победные рельсы.
Его соперником по ¼-й финала стал Кей Нисикори, однако японец снялся с матча за час до его начала
Совсем скоро к Новаку присоединился и Рафаэль Надаль. Испанец весь сезон находится на великолепном ходу, а потому его разгромная победа над Ником Кирьосом стала сюрпризом только для тех, кто не видел игры Надаля на грунте образца 2017 года. В четвертьфинале Рафаэлю предстояло проэкзаменовать Давида Гоффена, который тоже не мог пожаловаться на плохую форму.
Первый сет получился совершенно равным, оба теннисиста могли неоднократно сделать брейк, но в результате добрались до
Борьбы не получилось
Несмотря на то, что счёт личных встреч был 26:23 в пользу Новака, а его победная серия в очных поединках тянулась с 2014 года и составляла семь матчей, безоговорочным фаворитом по последним результатам был Рафаэль. С первых геймов он и начал диктовать свои условия. Новак откровенно не успевал за оппонентом, сыпя ошибками и до пятого гейма не сделав ни одного виннера.
У Надаля же получалось практически всё, особенно он преуспел в обводящих ударах и выстрелах через коридор и слева, и справа. Новак часто выбивал испанца с корта, но тут же получал от него неберущийся перевод по линии. Разгромив соперника в первом сете, Рафаэль тут же сделал брейк на старте второго.
Новака положение статиста явно не устраивало, ценой неимоверных усилий он на два с половиной гейма поднял уровень своей игры, заиграв по восходящему мячу. Но функциональное состояние не позволило сербу рассчитывать на большее. Так и не найдя противоядие ни игре соперника, ни своему растерянному состоянию, Джокович взял только два гейма из следующих шести, прервав серию побед над испанцем.
Надаль вышел в свой восьмой финал в Мадриде, а чуть позже к нему присоединился и Доминик Тим, не без труда одолевший в красивом поединке Пабло Куэваса — 6:4, 6:4. Для австрийца этот финал стал первым на «Мастерсах» в карьере.
Король вернулся?
Все расклады перед решающим матчем говорили в пользу Надаля. Он вёл по личным встречам 3:1, причём буквально за неделю до старта турнира в Мадриде разгромил соперника в борьбе за титул Барселоны. Кроме того, Рафаэль запустил серию из побед на грунте, которая насчитывала уже 14 матчей, заставляя экспертов снова примерять к его имени прозвище «King of Clay» — «король грунта».
Тем не менее, начало матча прошло под знаком атак Доминика и ошибок Рафаэля. Австриец сразу же сделал брейк, но долго удерживать его не смог — уже в шестом гейме счёт стал равным. Надаль, гонимый домашними трибунами, прибавил в активности и уже сам владел инициативой. При счёте 5:4 в свою пользу он заработал тройной сетбол на приёме, но Тим в блестящем стиле справился с трудностями. Дело дошло до
Воодушевлённый испанец сразу же сделал брейк на старте второго сета, показалось, что Тим опустит руки. Но австриец взял себя в руки и стал играть заметно аккуратнее. Несколько раз у него была возможность вернуться в матч. Он отыграл матчболы на подаче, а в заключительном гейме, длившемся почти 10 минут, у него было сразу четыре
Тем временем в риме уже стартовал следующий супертурнир, который станет последней проверкой для теннисной элиты перед «Ролан Гаррос».
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