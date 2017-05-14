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https://sport.mail.ru/news/tennis/29738277/
14 мая 2017, 23:41 | Теннис | Р-Спорт

Испанец Надаль выиграл теннисный «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале австрийца Тима

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> стал победителем турнира серии <span class=error>Мастерс</span> в Мадриде призовой фонд которого превышает 54 миллиона евро. Увеличить
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В финале турнира Надаль (4-й номер посева) переиграл австрийца Доминика Тима (8) со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Надаль выиграл в Мадриде свой третий одиночный титул ATP в сезоне и 72-й в карьере.
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