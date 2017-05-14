Испанец Надаль выиграл теннисный «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале австрийца Тима
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.
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В финале турнира Надаль (4-й номер посева) переиграл австрийца Доминика Тима (8) со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
Надаль выиграл в Мадриде свой третий одиночный титул ATP в сезоне и 72-й в карьере.
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