Кубот и Мело первенствовали в парном разряде «Мастерс 1000» в Мадриде
Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело стали чемпионами «Мастерс 1000» в Мадриде в парном разряде.
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В финальном матче Кубот и Мело обыграли
Матч завершился победой
Для Мело, который, как и Маю, был первой ракеткой мира в парном разряде, это 24-й титул в карьере и 7-й на «Мастерсах». Кубот выиграл 16-й турнир и второй «Мастерс» после Майами-2017, где он также первенствовал вместе с Мело.
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