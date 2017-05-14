Кубот и Мело первенствовали в парном разряде «Мастерс 1000» в Мадриде

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В финальном матче Кубот и Мело обыграли экс-первую ракетку мира француза Николя Маю, который вследствие пропуска турнира его постоянным напарником Пьер-Югом Эрбером играл в паре с другим соотечественником, Эдуардом Роже-Вассленом.

Матч завершился победой польско-бразильской пары за 1 час 20 минут в двух партиях — 7:5, 6:3. На счету чемпионов 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Французы дважды подали навылет, допустили две двойные и использовали 1 брейк-пойнт из 4.

Для Мело, который, как и Маю, был первой ракеткой мира в парном разряде, это 24-й титул в карьере и 7-й на «Мастерсах». Кубот выиграл 16-й турнир и второй «Мастерс» после Майами-2017, где он также первенствовал вместе с Мело.